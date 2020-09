Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La polizia impegnata in un arresto

Rapina in stazione e detenzione di cocaina e hashish: tre arresti della polizia a Monza Due interventi della polizia a Monza: il primo alla stazione ferroviaria, dove hanno fermato due individui che avevano rapinato un 21enne e il secondo nei pressi di viale Mazzini, dove un pusher 23enne attendeva dei clienti

Tre cittadini marocchini irregolari sono stati tratti in arresto in due interventi distinti dalla polizia di stato di Monza. Il primo arresto, che ha riguardato due individui senza fissa dimora né documenti, è avvenuto nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria cittadina: un 32enne e un 28enne sono stato accusati di rapina in concorso ai danni di un 21enne afgano residente a Robbiate al quale hanno sottratto un paio di occhiali da sole e hanno rovistato nelle tasche e tentato di strappare dal polso un orologio. Il giovane ha chiamato le forze dell’ordine e una pattuglia della Squadra Volanti della questura, con l’ausilio di una del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, ha bloccato i due responsabili. Nella tasca del 32enne hanno rinvenuto gli occhiali rubati oltre a una bustina con 1,68 grammi di marijuana.

Il secondo arresto è invece avvenuto nel pomeriggio del 7settembre nei giardini adiacenti alla Rinascente, in largo Mazzini, sempre a Monza, dove un 23enne di origine marocchina, irregolare, alla vista degli agenti ha finto di interessarsi a una ragazza, rivolgendole apprezzamenti, pensando così di evitare un controllo. Che è invece regolarmente avvenuto: perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e di un panetto di hashish.

