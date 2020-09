Ragazzo autistico si allontana a piedi di notte: citofona a un carabiniere che lo soccorre È a lieto fine l’allontanamento da casa di un ragazzino: 12 anni, autistico, è uscito a piedi di notte e ha vagato per Verano Brianza suonando a diversi campanelli finché è arrivato a casa di un carabiniere.

La sua fortuna è stata suonare in piena notte al citofono di un carabiniere. È a lieto fine l’allontanamento da casa di un ragazzino: 12 anni, autistico, è uscito a piedi e ha vagato per Verano Brianza suonando a diversi campanelli senza ottenere risposta. Fino a che alle 3 ha svegliato un militare della Compagnia di Seregno che lo ha accolto in casa, lo ha rassicurato e nel frattempo ha attivato i colleghi della Radiomobile. È stato possibile così ricostruire l’accaduto, rintracciare la famiglia e riaffidare il giovane in custodia ai genitori.

