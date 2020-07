Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ragazzini scatenati nella movida di Seregno, il sindaco: «Emergenza educativa grande come una casa» Alberto Rossi scrive un post Facebook dopo aver seguito le pattuglie alla polizia locale: «unitamente ai carabinieri, è intervenuta stasera in più occasioni e situazioni complicate nei confronti di un gruppo specifico di minorenni, identificando diversi di loro»

Schiamazzi, alcol: è (anche) movida molesta a Seregno, soprattutto a causa di gruppi di minorenni scatenati. Sul problema è intervenuto con un post social il sindaco Alberto Rossi a conclusione di una attività di monitoraggio della situazione, sabato sera 18 luglio, fino alle 2 di notte di domenica, insieme all’assessore William Viganò, al seguito della polizia locale: «Ho due certezze: la prima è che non tutti i ragazzini sono così. La seconda è che abbiamo una emergenza educativa grande come una casa, che probabilmente il lockdown ha anche amplificato, ed è sempre più necessaria una azione congiunta di tutta una serie di attori sociali».

«È evidente - prosegue il sindaco nella sua analisi - che il centro città di sera è più frequentato degli altri anni, soprattutto da ragazzini. Confrontandoci con comuni di dimensioni analoghe e superiori, vediamo che le situazioni post lockdown sono molto simili tra loro. La polizia locale, unitamente ai carabinieri, è intervenuta stasera in più occasioni e situazioni complicate nei confronti di un gruppo specifico di minorenni, identificando diversi di loro (parecchi dei quali provengono non solo da fuori città, ma anche da fuori provincia). (...) È già successo di multare alcuni ragazzi, di convocare genitori, di parlare con diversi gestori dei locali, e per alcuni casi particolarmente problematici si è anche provveduto a ordinanze limitative sugli orari di apertura. Noi ci siamo».

Ma il problema, spiega ancora il sindaco: «Esiste da anni e non è di semplice soluzione. Noi continuiamo a lavorare su questo al massimo delle forze, cercando di implementarle anche con l’aiuto delle altre Forze dell’ordine (...) ma non è un problema che può risolvere una qualsiasi amministrazione da sola».

E a proposito del problema vecchio come il mondo, aggiunge una frase di Platone attribuita a Socrate nel VII libro della Repubblica, quarto secolo a.C:”La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi sono tiranni anziché essere servizievoli”. «Solo con una nuova alleanza educativa - conclude - sarà possibile nel medio periodo accrescere e migliorare certe situazioni».

