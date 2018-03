Gli agenti della polizia locale di Macherio-Sovico non hanno ricevuto denunce sull’accaduto (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Ragazzina investita a Macherio: un parente cerca testimoni Così come descritto in un post su Facebook sembrerebbe trattarsi di un incidente con omissione di soccorso. Per il quale i familiari cercano testimoni in grado di risalire all’identità del presunto responsabile che martedì 6 marzo, intorno alle 15, avrebbe travolto una ragazzina in vicolo Vignolo (traversa di via Roma) a Macherio, senza fermarsi.

Così come descritto in un post su Facebook sembrerebbe trattarsi di un incidente con omissione di soccorso. Per il quale i familiari cercano testimoni in grado di risalire all’identità del presunto responsabile che martedì 6 marzo, intorno alle 15, avrebbe travolto una ragazzina in vicolo Vignolo (traversa di via Roma) a Macherio, senza fermarsi. La denuncia non è stata presentata al comando di Polizia Locale di Macherio - Sovico. Non risulta neppure un intervento di un’ambulanza sul posto.

L’episodio segnalato sul web nel giro di poche ore ha ottenuto oltre 220 condivisioni. La ragazzina, si apprende dal post, sarebbe stata investita da una persona che al momento rimane ignota. Sul web è stata pubblicata la foto che mostra la mano della ragazza squarciata. E per questo - da ciò che si apprende dalla denuncia finita sulla pagina Facebook “Sei di Macherio se....” - la ragazza è stata trasportata in ospedale. “Ora se qualcuno dovesse aver visto qualcosa é pregato di contattarmi subito” scrive il cugino.

