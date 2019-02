Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ragazzi, apprendimento e tecnologia: incontro alle Canossiane a Monza Un incontro organizzato dalle Canossiane per approfondire come l’utilizzo di (smartphone, tablet e pc influenzi lo sviluppo e la capacità di apprendimento de ragazzi, dalla giovane età all’adolescenza. Appuntamento martedì 26 febbraio.

Intelligenza, memoria e apprendimento nell’era degli strumenti digitali.Per approfondire come l’utilizzo degli strumenti digitali (smartphone, tablet, pc) influenzi lo sviluppo e la capacità di apprendimento de ragazzi, dalla giovane età all’adolescenza, le Canossiane organizzano l’incontro Vedere e Pensare 4.0, martedì 26 febbraio alle 20.45.

Interviene la dottoressa Giuseppina Porrino, vision trainer e presidente dell’associazione VTHT, che in particolare mostrerà come il modo di vedere (cioè la visione) che viene esercitato nell’utilizzare gli strumenti digitali possa essere fonte di stress visivo e generare difficoltà nella lettura, nella memorizzazione e nell’apprendimento. “Da qui l’esigenza di una corretta educazione all’utilizzo degli strumenti digitali, allenando le abilità della visione per potenziare la memoria e l’efficienza cognitiva”, spiega la presentazione.

Porrino ha ideato ”Otto l’aquilotto”, un metodo riconosciuto dal MIUR e dal Ministero della Salute, per migliorare le capacità di apprendimento dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria, e svolge attività di formazione per docenti e genitori e di screening con i ragazzi. Per info: 039 322662, 347 9630127, canmonza@fdcc.org.

© RIPRODUZIONE RISERVATA