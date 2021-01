Incidente Carate Brianza investimento pedone via Cusani (Foto by Federica Verno)

Ragazza investita sulle strisce pedonali a Carate Brianza Soccorsi e forze dell’ordine in centro a Carate Brianza nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio per una ragazza investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Paura a Carate Brianza nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio per una ragazza investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo in centro tra piazza Battisti e via Cusani poco prima delle 14.30. La giovane, 19 anni, era con un amico che è rimasto illeso. I soccorsi si sono attivati in codice rosso, il trasporto in ospedale è avvenuto in giallo. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri.

