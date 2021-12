Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Raccolte a Triuggio ben 140 “Scatole di Natale” Le “Scatole di Natale” raccolte a Triuggio per le famiglie bisognose sono state 140.

Centoquaranta doni per le famiglie in difficoltà. Ha riscosso un buona partecipazione l’iniziativa delle “Scatole di Natale” organizzata a Triuggio dal Comune in collaborazione con biblioteca, Caritas, Comitato Genitori e con le cartolerie del territorio dove era possibile consegnare i pacchi. Nelle scorse settimane sono stati raccolti 140 pacchetti regalo contenenti una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile.

«E’ stata fondamentale la collaborazione con il Comitato Genitori – ha sottolineato l’assessore ai Servizi Sociali Claudia Cattaneo – La maggior parte delle scatole sono state preparate dai bambini, le prime famiglie che hanno già ricevuto i doni sono state molto contente». La consegna delle scatole di Natale alle famiglie bisognose e agli ospiti delle strutture seguite dai servizi sociali da parte dei volontari della Caritas e del Comune sono iniziate lunedì 20 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA