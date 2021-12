Raccolta rifiuti: ad Agrate Brianza sacchi multipak con codice per scovare gli sbaglia Verranno consegnati ai cittadini agratesi dal 2022. Si tratta di una sperimentazione. Il consigliere delegato Amodio: «Per due trimestri di fila più del 22% dei sacchi multipak non sono stati conformi al tipo di materiale che è possibile o meno riciclare».

Cambio di passo per la raccolta rifiuti ad Agrate Brianza. Dal 2022, per la raccolta multipak verranno consegnati ai cittadini agratesi appositi sacchetti codificati. È questa la più importante novità che verrà introdotta con la distribuzione massiva della dotazione annuale per la raccolta differenziata che si terrà nei prossimi mesi per identificare chi non smista correttamente i rifiuti e rischia la multa.

Come per l’ecuosacco anche i nuovi sacchetti multipak avranno un codice alfanumerico di tracciamento che li collega alle singole utenze. L’amministrazione comunale ha voluto avviare questa sperimentazione con Cem Ambiente, non ancora molto diffusa negli altri Comuni, per ovviare a una problematica che da diverso tempo si sta verificando in merito alla qualità del multipak conferito.

«Pensiamo che questa soluzione possa essere adeguata non tanto per i cittadini che sono ligi al proprio dovere – ha spiegato il consigliere con delega alla Gestione dei Rifiuti ed Ecologia Giovanna Amodio -, ma per invitare chi pone meno attenzione al corretto smistamento dei rifiuti. È capitato che per due trimestri di fila più del 22% dei sacchi multipak non fossero conformi al tipo di materiale che è possibile o meno riciclare. C’è anche il sito di Cem che spiega molto bene come differenziare la spazzatura se si hanno dei dubbi».

La distribuzione di questi nuovi sacchi avverrà insieme alle altre forniture a partire dal 17 gennaio in municipio. «Invitiamo tutti i cittadini a recarsi in municipio a ritirare la propria dotazione per migliorare la raccolta differenziata del nostro paese che oggi si attesta intorno all’84% - ha proseguito Amodio – Possiamo migliorare ancora. Inoltre non avere i sacchi multipak conformi provoca infatti l’azzeramento dei contributi Conai. Questo per il Comune si traduce in una minore entrata e quindi anche in maggiori spese per la gestione dei rifiuti che inevitabilmente ricadranno anche sui cittadini. È necessaria quindi una maggiore consapevolezza rispetto a cosa possa essere conferito nel sacchetto multipak e cosa no».

È previsto un periodo di transizione in cui verranno raccolti anche i sacchi semi-trasparenti che i cittadini hanno utilizzato finora. La dotazione prevista per ogni utenza domestica è di 50 sacchetti per anno, 75 per quelle non domestiche. Chi finirà la propria dotazione potrà richiedere altri sacchetti all’ufficio ecologia senza sovrapprezzo. Un ultimo aspetto importante per l’amministrazione agratese riguarda l’esposizione dei sacchi della spazzatura nei giorni corretti. «Capita spesso che sebbene la raccolta del multipak avvenga il lunedì mattina i sacchetti siano già posizionati fuori da case e aziende il venerdì sera» ha concluso Amodio.

