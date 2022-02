Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

ìCARITAS PARROCCHIALE (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Raccolta fondi per sostenere la Caritas in Ucraina: «Per potenziare gli aiuti» La Caritas ambrosiana ha lanciato una raccolta fondi a sostegno degli interventi della rete internazionale per l’Ucraina. Come donare e a cosa serve.

A poche ore dall’attacco russo all’Ucraina, la Caritas ambrosiana ha lanciato una raccolta fondi a sostegno degli interventi della rete internazionale a favore del popolo ucraino che sta vivendo le prime drammatiche giornate di guerra.

Caritas ambrosiana collabora da anni con gli organismi delle Chiese ucraine. L’intenzione ora è quella di potenziare gli aiuti per sostenere le Caritas in Ucraina, grazie all’intervento della rete internazionale. Sono diciannove i centri presenti in tutto il territorio nazionale. Dal 2014, da quando sono iniziati gli scontri nelle regioni orientali del Pese, hanno dato aiuto a 800.000 persone.

«Oggi servono rifornimenti e attrezzature – spiega Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ukraina - Servono generi alimentari, prodotti per l’igiene, medicinali, forniture di acqua potabile, materiali per garantire il riparo e il riscaldamento, per aiutare gli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case dopo l’avvio delle azioni militari».

A fianco della Caritas Ucraina stanno già collaborando la rete delle Caritas europee, in particolare quelle che operano nei Paesi confinanti: Polonia, Romania e Moldavia, pronti ad accogliere chi lascerà l’Ucraina per sfuggire alla guerra.

Caritas ambrosiana partecipa alla raccolta fondi che verrà destinata in prima battuta agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e sosterrà le Caritas dei Paesi limitrofi che si impegneranno nell’accoglienza dei profughi.

Caritas ambrosiana ha fatto proprio l’appello di papa Francesco che ha chiesto di «rispondere all’insensatezza della violenza con le armi di Dio».

L’invito del pontefice è quello di aderire a una giornata di digiuno e preghiera per chiedere il dono della pace, fissata per mercoledì 2 marzo, giorno delle Ceneri e di inizio del cammino quaresimale.

È possibile sostenere la raccolta fondi avviata da Caritas ambrosiana utilizzando la carta di credito direttamente sul sito www.caritasambrosiana.it o con un’offerta tramite bonifico presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700. Causale conflitto in Ucraina.

