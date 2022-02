Raccolta fondi a Besana in Brianza per salvare la vita a una bambina di 5 anni del Senegal Grazie all’impegno di “Jahkarlo Italia”, a Besana in Brianza è iniziata una raccolta fondi per cercare di aiutare una bambina di 5 anni senegalese.

Un filo rosso di speranza e solidarietà che parte da Besana e arriva fino in Senegal. L’associazione Jahkarlo Italia, il cui volto è il besanese Federico Gatti, sta raccogliendo i fondi per salvare la vita di Aissatou, una bimba senegalese di 5 anni che deve essere operata d’urgenza al cuore. La mamma, come ha raccontato il presidente della onlus, non ha possibilità economiche. «La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dal Senegal, dove è attiva l’associazione Jahkarlo, di cui mio figlio Fabio è presidente. Per l’operazione al cuore della pillola servono 25mila euro». Jahkarlo Italia è tra le associazioni che si stanno mobilitando per raccogliere i fondi. Chi vuole aiutare Aissatou può mandare un contributo all’associazione Jahkarlo Italia Onlus (Iban IT54M0521632520000000099912 con causale “contributo per AISSATOU”)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA