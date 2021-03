Raccolta differenziata, a Vimercate Ecuobox ai condomini fino a 40 appartamenti Novità di Cem per il conferimento della frazione secca. I condomini con un numero di appartamenti superiore continueranno ad utilizzare l’Ecuosacco. Bidoni rossi distribuiti a domicilio ai condomini coinvolti nella novità .

Attenzione a come si conferisce l’immondizia della frazione secca: cambia la modalità di raccolta per i condomini di Vimercate. L’utilizzo dell’Ecuobox, ovvero del bidone di Cem Ambiente, è esteso agli edifici fino a 40 appartamenti, mentre quelli superiori proseguiranno ad utilizzare gli Ecuosacco.

Vista la situazione di emergenza sanitaria, i bidoni rossi e i sacchi sono in distribuzione ai condomini coinvolti nella novità (quelli con dimensione da 30 a 40 appartamenti) direttamente a domicilio, grazie alla collaborazione con gli amministratori condominiali. Per i condomini con meno di 30 appartamenti non c’è nessuna variazione e si continuerà a usare l’Ecuobox già in dotazione.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori comunicazioni e istruzioni per quanto concerne le utenze non domestiche, le dotazioni per i nuovi residenti e per i sacchi supplementari per pannolini e pannoloni per incontinenza. Le informazioni dettagliate su cosa sono e come usare Ecuobox ed Ecuosacco sono disponibili sul sito del Comune.

