Raccolta differenziata: a Lissone con Gelsia Ambiente arriva il contenitore per gli oli vegetali

Novità nella raccolta differenziata dei rifiuti a Lissone: Comune e Gelsia Ambiente introducono la nuova modalità di raccolta degli oli vegetali su tutto il territorio comunale. Sarà costituita da un contenitore dove il cittadino potrà conferire l’olio vegetale direttamente in una bottiglia di plastica senza effettuare travaso. Per intercettare il maggior quantitativo di olio saranno creati dei punti di raccolta in luoghi strategici vicino ai distributori dei sacchi e nei negozi della grande distribuzione a cura di Gelsia Ambiente in accordo con l’amministrazione comunale.

Il primo punto di raccolta dovrebbe essere posizionato gratuitamente dall’azienda presso il distributore dei sacchi – U2 di via Spallanzani. La cittadinanza sarà informata a giorni delle nuove modalità di svolgimento del servizio che entrerà in funzione a breve. Una modalità di risparmio che fa bene all’ambiente: l’olio vegetale che non viene recuperato è infatti normalmente sversato in fognatura con problemi sia strutturali alla fognatura stessa che, e soprattutto, ambientali.

Ma non è la sola novità in vista per Lissone. La giunta comunale guidata dal sindaco Concettina Monguzzi ha infatti approvato l’accordo per l’installazione sul territorio comunale di eco-compattatori per bottiglie in pet del circuito Coripet

