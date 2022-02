I volontari presenti nelle farmacie per la raccolta di farmaci da donare (Foto by Paolo Volonterio)

Raccolta del farmaco: il bilancio nelle farmacie di Seregno, la soddisfazione di Aeb L’edizione 22 della “Giornata di raccolta del farmaco”, promossa dal Banco farmaceutico, a Seregno si è ulteriormente allargata con nove esercizi aderenti su tredici. Anche le farmacie Aeb di Besana Brianza, Giussano e Seregno.

L’edizione 22 della “Giornata di raccolta del farmaco”, promossa dal Banco farmaceutico, a Seregno si è ulteriormente allargata. All’iniziativa, dall’8 al 14 febbraio, hanno aderito ben nove delle tredici farmacie presenti sul territorio.

Alle storiche che da anni collaborano: Santa Valeria di Masera, Cinzia Re di via Parini, Bizzozzero di corso del Popolo, Santagostino di via Trabattoni, San Benedetto di via Cavour, Beretta di via Galilei, si sono aggiunte la Nuovo Gilardelli, comunale Edison della medesima via, Hippocratese di via Montello.

La raccolta di farmaci in una farmacia di Seregno

(Foto by Paolo Volonterio)

Una cinquantina di volontari hanno dato la loro disponibilità ad invitare i frequentatori a donare un farmaco per le realtà caritative ed assistenziali del territorio a cui sono stati destinati i farmaci: Piccolo Cottolengo don Orione di Seregno, Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento di Seregno, la Comunità Mamma Bambino dell’Istituto Pozzi di Seregno, Banco di Solidarietà di Seveso, assistenza sanitaria San Fedele di Milano, fondazione fratelli di san Francesco di Assisi di Milano e volontariato Caritas Salesiani di Sesto San Giovanni.

Sono stati raccolti in totale 1.541 farmaci, lo scorso anno erano stati 1.549. Così suddivisi: Re: 467, contro i 291 dell’anno prima; Bizzozero 200 ( 267), Santagostino 267 (247), santa Valeria Masera 101(130), comunale Edison 122 (120), Hippocrates 111; Nuova Girardelli 104 ; san Benedetto 90 (116); Beretta 79 (85).

La gratitudine per il gesto compiuto è ben espressa dalle parole dei responsabili di Banco Farmaceutico: “Quando doni un farmaco, non solo aiuti chi è povero, ma fai un gesto importante che riguarda tutti noi. Compiere il bene contribuisce alla ricostruzione umana e sociale del nostro paese. E ci fa guardare le cose con più serenità. Perché siamo fatti per essere felici e per volere la felicità degli altri”.

L’iniziativa, ha visto la partecipazione attiva di tre farmacie Aeb, che grazie alla generosità dei clienti e al lavoro dei volontari della fondazione, hanno ottenuto dei buoni risultati: a Besana Brianza sono state raccolte 339 confezioni di farmaci donati, a Giussano 167, a Seregno 122.

“Una bellissima iniziativa, condotta da tutti protagonisti con impegno e serietà. Ringraziamo innanzitutto i nostri clienti per la loro generosità, e il banco Farmaceutico con tutti i suoi volontari per l’encomiabile attività nei confronti della parte più fragile della nostra comunità - ha commentato la presidente di Aeb, Loredana Bracchitta - i nostri farmacisti sono sempre orgogliosi di partecipare all’iniziativa e sicuramente continueremo a promuoverla anche nei prossimi anni”.

Grazie alle giornate di raccolta del farmaco promosse da banco Farmaceutico, si aiutano ogni anno le persone in condizione di povertà sanitaria, incrementata negli ultimi due anni a causa dell’emergenza Covid 19. Nel 2021 erano 600 mila e hanno chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare 163 mila persone in più del 2020, pari al +37%.

