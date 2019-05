Quindici torri dell’acquedotto da abbattere: cambia lo skyline di Monza e Brianza, le prime a Barlassina e Seveso Cambia lo skyline della provincia di Monza e Brianza: Brianzacque in accordo con Ato e i Comuni interessati hanno deciso la demolizione di una quindicina di “torri dell’acqua”. Le prime a cadere a Barlassina e Seveso.

Sono i serbatoi pensili, più conosciuti come torri piezometriche o, meglio ancora, come torri dell’acquedotto che oggi spesso sono state sostituite da sistemi di pompaggio più moderni ed efficienti.

TORRI ACQUEDOTTO Seveso via Monte Bianco

Le prime a cadere, nella seconda metà del 2019, per le quali è già stata acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, saranno quelle di Barlassina in via Rossini e di Seveso in via Trento e Trieste e Monte Bianco. L’ufficio progettazione e pianificazione della monoutility dell’acqua brianzola, ha stilato un calendario che oltre alle 3 dell’anno in corso, prevede di raderne al suolo 4 nel 2020 e altrettante nel 2021/2022 con il completamento dell’operazione nel 2023.

Le altre destinate a scomparire si trovano a Agrate Brianza (via don Minzoni); Bovisio Masciago (via Roma); Cesano Maderno (via dei Mille e via San Bernardo); Lentate sul Seveso (via Asiago); Muggiò; Varedo; Cogliate; Vimercate

Muggiò

Varedo

Cogliate

Vimercate

«Gli interventi di demolizione – spiega Massimiliano Ferazzini, ingegnere e direttore del settore progettazione e pianificazione dell’azienda - si susseguiranno con metodologie diversificate che terranno conto della tipologia delle singole strutture, dello stato di conservazione, del contesto in cui sono inserite, sempre in condizioni di massima sicurezza».

Nel 2018, BrianzAcque ha già provveduto alla messa in sicurezza delle due vasche pensili di via Tommaseo a Varedo e di via Battisti a Muggiò, diventate pericolose per l’incolumità pubblica. Entrambe sono stati “velate” con reti metalliche agganciate a morsetti in modo da impedire la caduta di calcinacci.

TORRI ACQUEDOTTO Barlassina

TORRI ACQUEDOTTO Seveso via Trento Trieste

