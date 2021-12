Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

Lapresentazione del libro di Lorenzo Armenio (Foto by Annamaria Colombo)

Quindici anni, due romanzi: chi è “Monroe” di Lorenzo Armenio Il primo romanzo lo ha scritto durante il lockdown del 2020, poi c’è stato il seguito e quindi sarà tempo di una trilogia: Lorenzo Armenio al Binario 7 con “Monroe”.

Il suo primo libro, scritto nel corso del primo lockdown, avrebbe dovuto presentarlo lo scorso anno in questo periodo prenatalizio. I tempi, però, non erano affatto propizi, dato il dilagare della pandemia. e la presentazione è stata rimandata al 18 dicembre di quest’anno, al Binario 7 di Monza. Lorenzo Armenio, 16 anni a gennaio, studente del secondo anno del liceo scientifico scienze applicate ha voluto presentarsi all’appuntamento con una sorpresa: un nuovo romanzo dal titolo “Monroe. I quattro Cavalieri” per proseguire la storia già iniziata con “Monroe. Il predatore di demoni”.

Stando alle sue intenzioni Lorenzo non si fermerà qui. Ha già iniziato a imbastire i primi due capitoli del nuovo libro che concluderà la trilogia. E poi probabilmente “inventerà” un nuovo personaggio anche se da grande non vuole fare lo scrittore («la scrittura è un passatempo che mi diverte e mi fa stare bene» afferma) ma il ricercatore scientifico. I suoi romanzi sono editi da Convalle, casa editrice fondata dalla scrittrice monzese Stefania Convalle.

