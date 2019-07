Quindicenne in scooter grave nel frontale con un’auto a Cabiate: vigili del fuoco al lavoro per ore Hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Seregno giovedì sera a Cabiate per mettere in sicurezza la scena dell’incidente in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 15 anni.

Hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Seregno giovedì sera a Cabiate per mettere in sicurezza la scena dell’incidente in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 15 anni. Tutto è successo intorno alle 19.30 in via Bologna, che collega Cabiate e Meda, all’incrocio con via Milano: secondo quanto ricostruito, il ragazzo in sella al suo scooter stava percorrendo via Bologna contromano e all’immissione su via Milano si è scontrato frontalmente con una Panda guidata da un uomo di 53 anni. L’urto è stato violento, il ragazzo è stato sbalzato a terra mentre l’auto ha finito la sua corsa incastrandosi nel cancello scorrevole di una ditta.

Incidente Cabiate VVf Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente Cabiate VVf Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

Sul posto anche l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’elicottero di Milano, atterrato in territorio di Meda, i carabinieri di Mariano Comense. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per i gravi traumi riportati. L’automobilista in codice giallo a Cantù.

I vigili del fuoco hanno atteso l’arrivo dell’autogru di Como per rimuovere la Panda dal pesante cancello. La via è rimasta chiusa al traffico per la durata delle operazioni.

Incidente Cabiate VVf Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

