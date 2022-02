Questura di Monza e Polizia locale: nuovi controlli a tappeto a Seregno Complessivamente venerdì 25 febbraio sono state controllate 59 persone. Gli accertamenti da parte della Polizia di Stato e degli agenti della “locale” sono avvenuti anche in luoghi oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza per “cattive” frequentazioni e situazioni di degrado.

Via Mazzini, il parco Parada, lo Skate Park di via Alberto da Giussano, il Parco XXV Aprile, due locali pubblici siti in Piazza Roma e diversi automobilisti in transito: sono state in tutto 59 le persone controllate venerdì 25 febbraio da personale della Questura di Monza e Brianza insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia locale di Seregno. Si è trattato dell’ennesimo servizio straordinario svolto nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio disposto dal Questore della provincia Marco Odorisio anche in luoghi oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza per “cattive” frequentazioni e situazioni di degrado.

Nel corso dei servizi, finalizzati anche al rispetto della normativa Covid non si sono riscontrate violazioni, e sono state controllate 59 persone, alcune con precedenti di polizia, e in particolare il personale operante ha rintracciato due cittadini stranieri irregolari sul territorio. Sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, dove, a seguito degli accertamenti di identificazione è emerso che entrambi erano già noti per reati contro il patrimonio, incendio, violenza privata, rissa e ricettazione quindi il personale dell’Ufficio Immigrazione ha predisposto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza, ed eseguito con ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Monza e della Brianza.

Il Questore della provincia Marco Odorisio ha ringraziato la Polizia locale e l’Amministrazione comunale di Seregno: «per il loro fattivo e quotidiano impegno e servizio reso a favore delle comunità e dei cittadini, impegno dimostrato anche da ogni sindaco e dalle Polizie locali con le quali proseguiranno queste collaborazioni della Questura, proprio in una ottica di prevenzione e disponibilità a favore delle comunità del territorio».

