Questura di Monza, commemorazione ai caduti della Polizia di Stato con “Il Silenzio” degli studenti del liceo Zucchi Cerimonia martedì 2 novembre con la deposizione di una corona di alloro alla lapide dei caduti della Polizia di Stato eretta in Questura da parte del questore Michele Sinigaglia alla presenza di una rappresentanza del personale e dei soci della sezione Anps.

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti martedì 2 novembre in mattinata il questore Michele Sinigaglia ha deposto una corona di alloro alla lapide dei caduti della Polizia di Stato eretta in Questura.

Presenti una rappresentanza del personale e dei soci della sezione di Monza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.).

Dopo la deposizione della corona, il cappellano della Polizia di Stato, don Gianluca Bernardini, ha impartito una benedizione ai presenti.

Hanno preso parte alla cerimonia due studenti del liceo musicale Zucchi di Monza, diretti dall’insegnante di tromba, che hanno eseguito le note del Silenzio d’Ordinanza.

