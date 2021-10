Questura di Monza: attivo il portale “Prenotafacile” per il rilascio del permesso di soggiorno Da lunedì 25 ottobre attivo il nuovo portale online che consente di non recarsi in Questura e permette una migliore gestione della agenda degli accessi.

Novità in Questura per alcune pratiche trattate dall’Ufficio Immigrazione, come il rilascio dei permessi di soggiorno e la richiesta di asilo politico. A decorrere da lunedì 25 ottobre è infatti attivo il nuovo portale “Prenotafacile” che consente la prenotazione online degli appuntamenti che non prevedono la spedizione del kit postale.

Sono quindi prenotabili con un “click” il rilascio della carta di soggiorno (anche permanente) per i familiari di un cittadino comunitario che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, il permesso di soggiorno per cure mediche, per gravidanza, per assistenza minori, e per i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e i loro familiari beneficiari dell’Accordo di recesso tra l’Unione Europea e il Regno Unito, in vigore dal 1 febbraio 2020.

Il portale si può inoltre utilizzare per prenotare il rilascio del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, per il primo rilascio del permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva; per il permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria e protezione speciale; per il permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente per la conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo e per il rilascio di un documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri.

Il portale, accessibile dall’indirizzo https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login, presenta alcune funzionalità che, oltre a rendere più semplice la prenotazione degli appuntamenti in quanto evita che l’utente debba recarsi in Questura, impediscono la prenotazione di appuntamenti in sovrannumero e la conseguente saturazione dell’agenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA