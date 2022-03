Questura: a Seveso e Monza controllate oltre 100 persone, sanzioni Nel capoluogo, in un locale in via Vittorio Emanuele II, è stato sanzionato un cliente in quanto privo del green pass oltre che il titolare per omessa vigilanza. In piazza Trento e Trieste un diciassettenne è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico.

Controlli di personale della Questura e delle Polizie locali, disposti dal Questore, Marco Odorisio, a Seveso e Monza. Nella prima sono stati organizzati posti di controllo alla stazione Ferroviaria e in corso Garibaldi oltre che in aree della frazione Baruccana, via Redipuglia (area mercantile) e via Silvio Pellico. In tutto sono state controllate 85 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, 16 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Durante le verifiche presso la Stazione Ferroviaria un cittadino albanese di 52 anni, già noto per furto e inosservanza di provvedimenti della Pubblica Autorità, irregolare sul territorio è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

A Monza i controlli hanno invece riguardato le aree della “movida”: sottoposti a verifiche 6 locali e identificate 50 persone. In particolare, nel corso di controlli in un locale in via Vittorio Emanuele II è stato sanzionato un cliente in quanto privo del green pass oltre che il titolare per omessa vigilanza. Una pattuglia della Squadra Volante, nell’ambito delle ordinarie attività di perlustrazione delle aree del centro cittadino interessate da fenomeni criminosi connessi al traffico di sostanze stupefacenti, ha proceduto ad un controllo in Piazza Castello nei confronti di due giovani originari del Bangladesh, uno dei quali è stato sorpreso in possesso di hashish, destinata ad uso personale. Gli è stato contestato l’illecito amministrativo ed è stato segnalato alla Prefettura per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Infine, in piazza Trento e Trieste, la stessa pattuglia ha sottoposto a controlli un gruppo di giovani, uno dei quali, diciassettenne e di origini egiziane, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico. Accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti è stato in seguito affidato alle cure del padre.

