«Quella lettera non è del Comune»: Verano Brianza presenta una denuncia contro ignoti Denuncia contro ignoti in Procura a Monza: è la scelta dell’amministrazione comunale di Verano Brianza per la lettera falsa, a nome dell’ente, arrivata a un veranese.

Falsificata una lettera del Comune, il sindaco presenta denuncia. La giunta Consonni di Verano Brianza ha deliberato in favore di uno studio legale di Monza perché a nome dell’ente comunale presenti querela contro ignoti. La vicenda del contendere risale alla fine del 2021 quando un uomo residente in paese si è visto recapitare una missiva su carta intestata del Comune di Verano Brianza. In seguito alla comunicazione lì contenuta, relativa a un contenzioso in essere tra lo stesso e il proprietario dell’abitazione dove è affittuario, l’uomo si è rivolto a uno studio legale che ha contestato le richieste dell’ente. Richieste che, a seguito di apposite e puntuali verifiche, si è verificato non arrivare dagli uffici comunali.

«Nessun documento del tenore e dei contenuti oggetto della richiesta è stato mai inviato al cittadino – si legge nella delibera del 2 marzo 2022 - Sussistono fondati motivi che si tratti di un documento falso, artatamente contraffatto e dai contenuti che gettano discredito sull’Amministrazione comunale e sul suo operato». In pratica ignoti avrebbero utilizzato una vecchia comunicazione del Comune per farne un collage non autorizzato. Con voti unanimi favorevoli la Giunta ha quindi deciso di: «Autorizzare il Sindaco alla presentazione di denuncia-querela conferendo mandato per l’assistenza del Comune di Verano Brianza allo studio Avvocato Walter Borgonovo con sede in Monza per la presentazione della denuncia-querela».

