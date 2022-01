Queen, Vivaldi e Melato: la bilioteca di Sovico a casa tua con concerti e teatro Da martedì 1 febbraio prende il via “Scelti per te...musica e teatro”, una rassegna di video patrocinata dal Comune per assistere su pc, tablet o telefonini a una selezione di concerti musicali e spettacoli teatrali.

Una selezione di video per divertire, emozionare e tenere compagnia. La biblioteca civica “Salvatore Quasimodo” di Sovico sforna un’iniziativa culturale particolarmente interessante pensata per intrattenere l’utenza da remoto. Evidentemente, in considerazione dell’attuale periodo storico in cui molte persone sono costrette giocoforza a rimanere in casa, ecco che la biblioteca civica va dalla gente, da chi ha desiderio di ascoltare e vedere performance artistiche che intrattengono. Una formula che testimonia appieno (come ricorda la stessa struttura civica di Sovico) la citazione «nella buona sorte la cultura è un ornamento, nella cattiva sorte è un rifugio (Aristotele)».

A partire da martedì 1 febbraio, prende così il via “Scelti per te...musica e teatro”, una rassegna di video patrocinata dal Comune che offre ai cittadini l’opportunità di assistere da casa, semplicemente collegandosi con un pc o un telefonino al link della biblioteca civica (www.brianzabiblioteche.it/library/sovico/) a concerti o spettacoli teatrali.

Ecco i titoli in programmazione, da martedì 1 a lunedì 14 febbraio: Beethoven, Sinfonia n.9, Chicago; Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti, 2015; Queen, live at Wembley Stadium, 1986; Mariangela Melato, il dolore, 2008. Da martedì 15 a lunedì 28 febbraio, invece, le proposte sono: Vivaldi, Le quattro stagioni, interpretate e spiegate da Uto Ughi, 2015; Abba, live concert, 1980; Oblivion, i Promessi Sposi in 10 minuti, 2009.

