Qualità dell’aria: Pm10 sopra i livelli per sette giorni in fila a Monza e in Brianza, alto anche in montagna per la sabbia del Sahara

L’attenzione sulla qualità dell’aria in Lombardia rimane alta. Ancora di più dopo che le concentrazioni di Pm10 mercoledì, con le misure di primo livello già attive, si sono confermate molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della regione. Pm10 alto anche in montagna per la sabbia del Sahara.