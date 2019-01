Qualità dell’aria, la Regione: «Mal’aria? Il trend è in miglioramento» È scontro sulla qualità dell’aria in Lombardia: l’assessore regionale Cattaneo mercoledì risponde all’indagine Mal’Aria 2019 di Legambiente con dati in miglioramento. L’indagine aveva messo ai primi tre posti delle città più inquinate Brescia, Lodi e Monza.

È scontro sulla qualità dell’aria in Lombardia. L’indagine Mal’Aria 2019 di Legambiente sull’inquinamento atmosferico ha messo ai primi tre posti Brescia, Lodi e Monza, con 140 giorni nel 2018 oltre i limiti di Pm 10 o ozono, in un anno definito “da codice rosso”.

Non secondo l’assessore regionale all’Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, che mercoledì ha presentato un’altra analisi dei dati dell’aria che ha rivelato concentrazioni medie delle polveri sottili ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 microgrammi per metro cubo), numero di giorni di superamento diminuito del 59% nel periodo dal 2005 al 2018 (media regionale da 120 giorni a 40) e giorni di superamenti dei limiti ridotti in tutti i capoluoghi lombardi. Perché, dice, “il rapporto ‘Malaria’ analizzasolo due dati, Pm 10 e ozono, ma gli inquinanti sono molti di più. L’insieme dei dati, certificati ed elaborati da Arpa, dimostra che, in Lombardia, la qualità dell’aria è complessivamente migliorata perchè alcuni inquinanti, dei quali oggi ‘stranamente’ nessuno parla, sono stati sconfitti. E guarda caso sono quelli che avevano l’impatto maggiore sulla salute dei cittadini: il benzene, il monossido di carbonio (mai andati oltre il 25% del valore limite) e lo zolfo”.

E poi: “I dati analizzati ci dicono che il trend è in miglioramento: questo è il segno che negli ultimi anni le politiche messe in campo da Regione Lombardia, in accordo con gli enti locali del territorio, stanno producendo i risultati sperati. Chi si limita a dare un dato come fosse uno spot senza tenere presente i valori - più alti - che aveva in passato non fa una buona e corretta informazione”.

Lo dice anche a proposito dell’ozono per cui “le norme non fissano un limite massimo, ma uno di obiettivo. Non è prodotto da agenti emissivi, ma da ricombinazioni di altre componenti in atmosfera. Nell’ultimo triennio si è riscontrato un aumento il cui risultato è determinato dalla diminuzione di altri inquinanti come gli Nox”.

I dati della Regione infine hanno evidenziato come in Lombardia “la riduzione media annuale nel periodo 2000-2014 in tutte le stazioni è stata più del doppio rispetto alla media europea. Nei capoluoghi di provincia le concentrazioni medie annue e il numero di superamenti di Pm 10 più bassi sono stati registrati a Sondrio, Lecco e Varese. Le maggiori riduzioni dal 2005 per le concentrazioni medie si sono verificate a Sondrio (-46%), Mantova (-43%), Lodi (-41%) e Monza (-40%), mentre per il numero di superamenti Sondrio (-88%), Mantova (-78%), Monza (-72%), Brescia (-69%)”.

Monza sta con la Regione: “Il dato fornito da Legambiente - ha commentato l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli - deve essere letto in maniera corretta: sul totale, sono 51 i giorni in cui si è registrato uno sforamento da Pm10. Da questo punto di vista, rispetto al passato, quando si sono registrati anche 80 giorni di sforamento, la diminuzione è netta”.

L’amministrazione chiede “con forza a regione Lombardia di intervenire in un’ottica collegiale. Un problema del genere non può essere affrontato singolarmente”.

