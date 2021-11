Quali sono le migliori scuole superiori di Monza e Brianza La Fondazione Agnelli ha pubblicato la nuova edizione di Eduscopio, l’indagine sulle scuole superiori che verifica i risultati universitari post diploma o l’inserimento lavorativo.

La Fondazione Agnelli ha pubblicato la nuova edizione di Eduscopio, l’indagine sulle scuole superiori che “meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma”, come si presenta il progetto gratuito che “si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media”.

“Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie”.

Le classifiche di Monza e Brianza (in ordine di risultato basato sulla la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori).

Liceo classico

Meda - Marie Curie

Vimercate - Antonio Banfi

Monza - Bartolomeo Zucchi

Liceo scientifico

Monza - Paolo Frisi

Meda - Marie Curie

Monza - Guastalla

Cesano Maderno - Iris Versari

Carate Brianza - Don Gnocchi

Desio - Ettore Majorana

Vimercate - Antonio Banfi

Lissone - Federigo Enriques

Seregno - Pier Giorgio Frassati

Seregno - Collegio Ballerini

Busnago - Collegio Sant’Antonio

Monza - Collegio San Giuseppe



Liceo scientifico - scienze applicate

Monza - Paolo Frisi

Lissone - Federigo Enriques

Vimercate - Antonio Banfi

Desio - Ettore Majorana

Monza - Achille Mapelli

Carate Brianza - Don Gnocchi

Cesano Maderno - Iris Versari

Meda - Marie Curie

Monza - Pino Hensemberger

Vimercate - Albert Einstein

Desio - Enrico Fermi

Carate Brianza - Leonardo da Vinci

Busnago - Collegio Sant’Antonio

Cesano Maderno - Ettore Majorana

Monza - Maddalena di Canossa

Monza - Villoresi San Giuseppe

Liceo Scienze umane

Monza - Carlo Porta

Seregno - Giuseppe Parini

Monza - Leone Dehon

Monza - Maddalena di Canossa

Liceo Scienze umane - economico sociale

Monza - Carlo Porta

Seregno - Giuseppe Parini

Carate Brianza - Don Gnocchi

Monza - Maddalena di Canossa



Liceo linguistico

Besana in Brianza - Gandhi

Monza - Carlo Porta

Seregno - Marcello Candia

Seregno - Giuseppe Parini

Muggiò - Martin Luther King

Monza - Collegio Bianconi

Vimercate - Eio Vanoni

Monza - Mosè Bianchi



Liceo artistico (la classifica non include i risultati post diploma in accademia ma solo in università)

Giussano - Amedeo Modigliani

Monza - Preziosissimo sangue

Cesano Maderno - Ettore Majorana

Monza - Nanni Valentini

Lissone - Giuseppe Meroni

Besana in Brianza - Gandhi

Tecnico economico

Seregno - Primo Levi

Besana in Brianza - Gandhi

Monza - Mosè Bianchi

Cesano Maderno - Iris Versari

Limbiate - Elsa Morante

Lissone - Europa Unita

Seregno - Martino Bassi

Muggiò - Martin Luther King

Vimercate - Ezio Vanoni

Monza - Achille Mapelli

Monza - Villoresi San Giuseppe

Seregno - Paci



Tecnico tecnologico

Vimercate - Ezio Vanoni

Seregno - Primo Levi

Monza - Mosè Bianchi

Monza - Pino Hensemberger

Limbiate - Luigi Castiglioni

Vimercate - Albert Einstein

Cesano Maderno - Ettore Majorana



