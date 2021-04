Villasanta nuove panchine via Da Vinci e via Pertini (Foto by Michele Boni)

Pvc green “made in Brugherio” invece del legno per le panchine pubbliche di Villasanta Collocate tra via Da Vinci e nell’area giochi di via Pertini dieci panchine realizzate con pvc rigenerato a cura della ditta Fumagalli. Altre sette sedute saranno posizionate prossimamente. Occhio all’ambiente e alla durata.

Le nuove panchine di Villasanta sono amiche dell’ambiente. La scorsa settimana sono state collocate tra via Da Vinci e nell’area giochi di via Pertini dieci panchine realizzate con pvc rigenerato. Nel caso di via Da Vinci sostituiscono le vecchie sedute in legno ormai deteriorate mentre in via Pertini, le quattro nuove completano l’arredo del parco. Altre 7 panchine saranno collocate prossimamente sul territorio.

La scelta è stata quella di evitare il legno, bello alla vista ma più facilmente deteriorabile e bisognoso di manutenzione, e in nome della buona pratica del riuso. Il materiale plastico utilizzato per la seduta e lo schienale, infatti, oltre ad essere particolarmente resistente agli agenti atmosferici, è stato recuperato e rigenerato. Vengono invece mantenute le strutture metalliche delle vecchie panchine sulle quali i listoni in pvc sono montati.

«L’intenzione - spiega l’assessore all’Ambiente Gabriella Garatti - è di proseguire in questa direzione anche con le altre panchine della stessa tipologia presenti sul territorio, man mano che si presenterà la necessità».

Ad occuparsi della posa è una ditta specializzata di Brugherio, la G. Fumagalli, nata nel 1991, dopo un passato dedicato alla lavorazione del legno ha abbracciato la nuova mission di creare prodotti in pvc riciclato. A Brugherio, la ditta è nota per la maxi-panchina donata 11 anni fa al Comune: 15 metri di seduta realizzata in un pezzo unico di pvc riciclato e collocata nel parco Increa.

