Punti di vista, le bellezze di Monza in mostra con il Qrcode grazie a L’Iride Nasce il progetto “Punti di vista”, una collettiva delle opere realizzate dai ragazzi del Cse della cooperativa l’Iride durante i laboratori di libera espressione.

Nasce il progetto “Punti di vista”, promosso dalla cooperativa l’Iride e dall’associazione sociale Proiezione 180, insieme all’istituto superiore Enzo Ferrari.

L’idea è quella di creare una collettiva delle opere realizzate dai ragazzi del Cse della cooperativa l’Iride, durante i laboratori di libera espressione.

«Gli autori dei quadri sono protagonisti di tutte le fasi del progetto, dalla creazione dell’opera alla preparazione delle informazioni inserite nei video divulgativi, realizzati degli studenti dell’istituto Ferrari e che accompagneranno i quadri», spiegano gli operatori della cooperativa.

A ogni opera, che ritrae un angolo o un luogo significativo di Monza, sarà associato un Qrcode che permetterà all’osservatore di visionare un video personalizzato con le specifiche dell’opera che si sta osservando. Le immagini inoltre saranno stampate su manifesti e cartoline, per renderle accessibili a tutti, cittadini e turisti. Il materiale sarà poi divulgato nelle scuole, biblioteche, musei a negozi che aderiranno al progetto.

«Il nostro obiettivo è offrire un nuovo sguardo sulla città in un progetto più ampio di lotta allo stigma e inclusione sociale attraverso la cultura della bellezza – continuano i promotori del progetto -. Vogliamo risvegliare in tutti interesse per la nostra città».

L’iniziativa è finanziata dalla Fondazione della comunità di Monza e Brianza. È possibile però contribuire e sostenere il progetto sul sito fondazionemonzabrianza.org/progetto/punti-di-vista-proiezione-180.

