Pulmino e ambulanza per l’Avis Meda: cerimonia per il regalo di Auxologico per l’impegno per i vaccini

Dal lavoro dei volontari per il centro vaccinale di Meda è stata ricavata una somma donata dall’istituto Auxologico per l’acquisto di una nuova ambulanza e un nuovo pulmino per trasporto disabili consegnati ad Avis Meda. Un regalo per la comunità. Un dono natalizio davvero utile a beneficio di tutti. Alla vigilia di Natale, nel piazzale antistante la scuola Antona Traversi in via Gagarin a Meda, sono stati benedetti una nuova ambulanza e un nuovo pulmino per il trasporto dei disabili in dotazione di Avis Meda.

I mezzi sono stati acquistati con la donazione ricevuta dall’istituto Auxologico Italiano per la partecipazione di Avis Meda al progetto del centro vaccinale della città, iniziativa di volontariato coordinata da Auxologico.

I volontari di Avis Meda hanno preso parte al progetto sin dall’inizio e continuano a farlo anche nel nuovo hub vaccinale in corso della Resistenza.

“Come dice papa Francesco – ha sottolineato il sindaco di Meda, Luca Santambrogio - anche il bene è contagioso. Dalle molteplici azioni meritorie nate con l’organizzazione e la gestione del centro vaccinale si è riusciti così a donare due nuovi strumenti di soccorso e di aiuto per la nostra comunità per affrontare le situazioni di emergenza. Ancora un sentito grazie all’Auxologico e ai numerosi volontari da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta”.

“Auxologico è orgoglioso di quanto fatto ed ancora si sta facendo nel centro vaccinale di Meda – ha aggiunto Mario Colombo, direttore generale dell’Auxologico - Una iniziativa di generosità, professionalità e responsabilità sociale che vede la nostra fondazione, ente no profit, in prima linea per promuovere la centralità della persona umana sia come soggetto di attenzione alle cure sia come artefice della cura del prossimo”.

