Pulizie di primavera per Biassono: il programma di domenica 9 maggio

Si svolgerà domenica 9 maggio la manifestazione “Biassono + pulita”, la giornata di sensibilizzazione per promuovere i buoni comportamenti e il rispetto degli spazi comuni, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. L’appuntamento è per le 8.30 in largo Pontida per la distribuzione del materiale per la pulizia e la raccolta dei rifiuti.

Oltre cento le adesioni raccolte dall’Ufficio ecologia: la metà delle quali sono i ragazzi dell’istituto comprensivo Sant’Andrea, tra i protagonisti della giornata. A guidare i volontari nelle pulizie saranno gli uomini e le donne della Protezione civile e il gruppo alpini di Biassono.

I ragazzi delle scuole si occuperanno della pulizia dei giardini Padre Pio, Capra e quelli della scuola Verri, delle piazze don Ghioni e Libertà. E poi ancora la ciclabile di via Parco fino al confine con Lesmo, la strada sterrata della Cascina Grugagna e l’area verde alle spalle di Cascina Mantovani. Il resto dei volontari interverranno nell’area del Parco Valle Lambro e del bosco in via Locatelli, accanto alla piattaforma ecologica.

«Sono molto soddisfatto – ha commentato il sindaco, Luciano Casiraghi -. Siamo felici per il gran numero di partecipanti a questa iniziativa, è davvero un risultato eccezionale». In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

