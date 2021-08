Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Pulcinella Mon Amour” a Briosco per “L’ultima luna d’estate” di Villa Greppi: 50 posti riservati per i residenti Ci sono 50 posti riservati ai residenti a Briosco (e frazioni) per lo spettacolo “Pulcinella Mon Amour” si terrà a Briosco venerdì 3 settembre, alle 21, a Briosco. Lo show fa parte del circuito “L’ultima luna d’estate” di Villa Greppi. Occorre prenotare e avere il Green pass.

Venerdì 3 settembre alle 21 presso il parco Baita alpini di Capriano andrà in scena la spettacolo “Pulcinella Mon Amour” di Maurizio Stammati, con Pompeo Perrone, Chiara Ruggeri, Francesca De Santis, Dilva Foddai, Salvatore Caggiari, Maurizio Stammati, Margherita Vicario e Marco Mastantuono.

In caso di pioggia lo spettacolo che fa parte del festival del Consorzio Villa Greppi “L’ultima luna d’estate” verrà spostato al centro sportivo “Bearzot” di Sirtori.

Per i residenti di Briosco e frazioni sono stati riservati 50 posti a ingresso ridotto (3 euro). Per prenotazione 036.95002 (interno 8) la mattina dalle 9.30 alle 13. Green pass obbligatorio.

