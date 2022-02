Pubblicità gratis in cambio di abbellimenti: Verano Brianza cerca sponsor che adottino due rotonde in via Sauro Adottare due rotonde in via Sauro: è la richiesta che il Comune di Verano Brianza fa al territorio. Si cercano sponsor che possano adottare le rotatorie, abbellendole in cambio di pubblicità.

Comune a caccia di sponsorizzazioni per le due rotatorie di via Nazario Sauro. La giunta Consonni ha approvato la procedura di sponsorizzazione. Possono farsi avanti soggetti privati e pubblici, enti e associazioni che dovranno realizzare, a titolo gratuito, nelle rotonde interventi che ne migliorino l’aspetto assumendone la relativa manutenzione ordinaria. Le rotonde in questione sono quella su via Sauro-Comasina-Roma (in prossimità del supermercato Aldi) e quella su via Sauro-Della Repubblica-Umberto I (in prossimità del supermercato Lidl).

Il servizio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione durante i quali saranno a carico dello sponsor disinfestazioni, concimazioni, tagli dell’erba, potature di mantenimento dei cespugli, potature di contenimento e rimozione del secco delle essenze arboree di alto fusto, interventi di sfalcio, pulizia dell’intera area da foglie e da carte od altri rifiuti, rigenerazione tappeti erbosi, diserbi selettivi da erbacce infestanti e necessarie bagnature e irrigazioni. In cambio il Comune concederà uno spazio nell’area per l’apposizione di cartelli che pubblicizzano l’attività dello sponsor.

