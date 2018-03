Provincia di Monza in lutto per scomparsa del dirigente che progettò anche la sede di via Grigna

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Palazzo provinciain via Grigna (Foto by Fabrizio Radaelli)

La Provincia della Brianza è in lutto per scomparsa del dirigente che progettò anche la sede di via Grigna

La Provincia della Brianza è in lutto: giovedì è improvvisamente scomparso Egidio Ghezzi, dirigente del settore Ambiente e Patrimonio. Architetto sessantunenne di Cusano Milanino, già dirigente di Palazzo Isimbardi, ha operato nell’ente fin dalla costituzione. Durante la sua attività ha progettato numerosi edifici, tra cui diverse scuole superiori e la sede istituzionale di via Grigna.

A Monza si è occupato, tra l’altro, della Protezione Civile, della manutenzione e della riqualificazione degli immobili di proprietà provinciale, della gestione delle strade e delle tematiche ambientali; dopo la riorganizzazione della struttura imposta dalla legge Delrio, le sue responsabilità si erano ampliate. I funerali di Ghezzi, che sarebbe andato in pensione tra pochi mesi, si svolgeranno lunedì pomeriggio.

