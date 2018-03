Provincia di Monza fuori dal Consorzio Villa reale, la Lega: «Ente trasformato in fantasma dal Pd» La Lega della Brianza chiede chiarimenti sull’uscita della Provincia dal Consorzio Villa reale e parco di Monza: «Sconcertati, il Pd ha trasformato le Province in fantasmi»

«Apprendiamo direttamente dai giornali, e con vivo sconcerto, che la provincia di Monza e Brianza è stata costretta a lasciare il consorzio che gestisce la Villa reale di Monza e il parco annesso» dichiara il commissario provinciale della Lega Andrea Villa. L’accusa va diritta al Partito democratico, come principale autore della riforma degli enti locali attraverso la legge Delrio che ha lasciato le Province nella palude di enti senza risorse economiche.

LEGGI l’uscita della Provincia dal Consorzio

«Ieri (giovedì 15 marzo, ndr) abbiamo richiamato il presidente a doverose delucidazioni, e ora siamo in attesa della trasmissione della documentazione per comprendere cosa sia successo. La riforma-caos del Partito democratico ha trasformato le province in ectoplasmi, privandole non solo di competenze e disponibilità finanziarie, ma anche della dignità. A maggior ragione, la Lega proseguirà nell’impegno per la Brianza in consiglio provinciale, affinché siano restituiti alle province il peso politico e le risorse che Roma le ha strappato.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA