Provincia di Monza e Brianza: 5 milioni di per lavori e arredi nelle scuole superiori La Provincia di Monza e Brianza mette a posto i conti del bilancio dopo l’emorragia del lockdown e rende disponibili 5 milioni di euro per adeguare le scuole superiori.

Monza Luca Santambrogio

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La bella sorpresa del panificio Santambrogio alla Croce Bianca

(Foto by Giorgia Venturini)

Poco meno di 5 milioni di euro per adeguare le scuole superiori di Monza e Brianza tra lavori e arredi in vista di settembre. È il risultato del consiglio provinciale in cui sono stati messi a posto i conti dopo l’emorragia del lockdown.

La manovra di assestamento si è resa necessaria per rimediare ai mancati incassi della Provincia per 12 milioni di euro, derivati soprattutto dall’utilizzo delle auto nei mesi della serrata e dalla contrazione del mercato del settore: 4 milioni dalla Rca Auto e 6,9 dall’ imposta provinciale di trascrizione dei veicoli. Ci sono poi il calo delle entrate per la certificazione degli impianti termici (500mila euro), il calo dei proventi delle multe stradali (115mila), la flessione di alcune entrate extratributarie (400mila) come attività istruttorie e i ricavi della remunerazione del patrimonio provinciale disponibile (canoni per l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi).

Il bilancio pareggia grazie a 8 milioni di euro assegnati alla Provincia dal DL Rilancio, poco più di 3,3 milioni di euro derivanti dalla quota di avanzo di amministrazione 2019 accertato con il rendiconto della gestione, i risparmi della rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Due milioni sono stati accantonati per gestire un eventuale ritorno di emergenza sanitaria.

«La manovra dio assestamento votata oggi ci permette di rimettere in equilibrio il bilancio - ha detto il presidente Luca Santambrogio - dopo i prelievi dei mesi scorsi per affrontare l’emergenza sanitaria, e avere a disposizione risorse da utilizzare subito per investimenti. Ringrazio tutti i Consiglieri della maggioranza e del Gruppo BrianzaRetecomune che con grande senso di responsabilità hanno permesso di votare l’immediata eseguibilità della delibera e permettere alla Provincia di utilizzare le risorse secondo le tempistiche stabilite sia da Regione che dai Fondi statali».

Ora a disposizione subito ci sono 3,3 milioni provenienti dalla Regione Lombardia dal “Piano Mashall” per l’edilizia scolastica e altri 1,3 da fondi statali (Pon- esrl) per l’adeguamento degli edifici scolastici e l’acquisto di arredi per la riapertura in sicurezza delle scuole.

«Stiamo preparando tutta la documentazione necessaria per avviare i cantieri individuando le priorità rispetto alla riapertura delle scuole» ha aggiunto Santambrogio che ha annunciato il programma di incontri con i dirigenti scolastici, sindaci, ufficio scolastico provinciale “in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico per individuare le priorità di interventi secondo il fabbisogno raccolto nelle scorse settimane”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA