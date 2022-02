Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Protezione civile e polizia locale, a Triuggio, imparano a utilizzare il defibrillatore Lezioni a Triuggio per imparare a usare il defibrillatore: gli alunni sono diciotto volontari della Protezione civile e sei agenti della polizia locale.

Hanno imparato l’abc dell’emergenza. Mercoledì 16 febbraio diciotto volontari di Protezione civile e sei agenti di polizia locale hanno partecipato a Triuggio nella sala civica di via 11 settembre 2001 al corso di formazione per l’utilizzo del Dae; l’uso tempestivo di un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte in caos di arresto cardiaco. Il gruppo comunale di Protezione civile di Triuggio si è dotato di un nuovo defibrillatore nel gennaio 2022, l’apparecchio è stato donato alle tute gialle dall’associazione “Let’s Go”.

