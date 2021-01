Protezione civile di Macherio e Sovico al lavoro sui sentieri lungo il Lambro Volontari della Protezione Civile “Franco Raso” di Macherio e Sovico all’opera domenica 24 gennaio lungo i sentieri che costeggiano il fiume Lambro per metterli in sicurezza da rami spezzati dalla nevicata.

Volontari della Protezione Civile “Franco Raso” di Macherio e Sovico all’opera domenica 24 gennaio lungo i sentieri che costeggiano il fiume Lambro. Le tute gialle sono state impegnate nel liberare i camminamenti dai rami caduti o spezzati che, in alcuni punti in particolare, avrebbero potuto rappresentare dei pericoli per chi fruisce dei percorsi in bicicletta o a piedi.

Le operazioni di messa in sicurezza continueranno nelle prossime settimane, anche non solo in risposta ad alcune recenti segnalazioni che evidenziavano come proprio lungo i sentieri a ridosso del Lambro vi fossero rami pericolanti. Situazioni dunque da ripristinare e originate dalla nevicata di fine dicembre. I volontari, che già avevano monitorato la zona, sono intervenuti e saranno sul posto anche nei giorni a venire, per le operazioni del caso.

