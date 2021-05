Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone sfalcio erba in corso il Comune interviene con operatori x disservizi raccolta erba (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Proteste per gli sfalci di verde non raccolto a Lissone, l’assessore: «Mi scuso io per tutti» Molte segnalazioni all’assessore Nava per il lavoro degli operatori che hanno tagliato il verde ma in diverse zone di Lissone non avrebbero raccolto gli sfalci. La risposta del Comune.

Sfalcio del verde pubblico, critiche a Lissone agli operatori che non avrebbero provveduto in diverse zone alla raccolta di quanto tagliato. L’assessore alla città vivibile, Marino Nava conferma quanto accaduto e si dice per nulla soddisfatto.

“Gli operatori sono sul territorio, ma hanno sfalciato il verde senza provvedere “a raccogliere” - spiega - ovviamente l’appalto, invece, ne prevedeva la raccolta e siamo subito intervenuti affinché questa condotta finisse e fosse corretta. Nei tre lotti, infatti, sono cominciate le operazioni di raccolta e proseguiranno parallelamente agli sfalci. Francamente questi disservizi, legati ad alcune sbavature legate al primo anno (bando 2021), non ci soddisfano per nulla. A ciò va aggiunto un ritardo, rispetto alla partenza, che invece è tutto in capo a noi. E di ciò mi scuso io per tutti. Da parte nostra, comunque, siamo sicuri che, nell’immediato, la situazione sarà migliorata e corretta”.

L’assessore comunale aggiunge di aver ricevuto molte segnalazioni dai cittadini. Puntualizzazioni che serviranno a tenere monitorata la situazione ed eventualmente ad intervenire. “È in corso in città anche il diserbo meccanico delle erbacce sui marciapiedi, poi raccolte da Gelsia che ha in competenza questa operazione” conclude.

