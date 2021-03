Protesta #Nodad# in piazza a Vimercate, il sindaco Sartini annuncia una lettera congiunta Famiglie in piazza anche a Vimercate per dire #Nondad#, per far riaprire tutte le scuole non solo per i più piccoli. Presenti circa 200 persone e il sindaco Sartini che ha annunciato una lettera congiunta con il sindaco di Concorezzo.

Scendono in piazza anche a Vimercate i genitori #Nodad# per far riaprire tutte le scuole non solo per i più piccoli. Domenica pomeriggio 28 marzo circa 200 persone si sono date appuntamento con striscioni, cartelli e fischietti in piazza Unità d’Italia vicino a Palazzo Trotti per l’incontro “Uniti per chiedere di riaprire le scuole”.

«È vero che dopo Pasqua riaprono le scuole fino alla prima media, ma dovrebbero tornare tra i banchi anche tutti i ragazzi più grandi - hanno detto le coordinatrici Cristina Nigro e Francesca D’Acierno - I giovani sono il nostro futuro la scuola è sicura e con la didattica a distanza abbiamo solo provveduto ad accendere un pc e spegnere il loro cervello. Così non si può andare avanti».

Vimercate protesta nodad scuole chiuse

(Foto by Michele Boni)

A rincarare la dose ci ha pensato anche il professore Davide Galliani, docente di Diritto Pubblico all’Università Statale di Milano, che ha sottolineato come «non ha senso tenere chiuse le scuole se sono stati vaccinati gli insegnanti».

Vimercate protesta nodad scuole chiuse: il sindaco Sartini

(Foto by Michele Boni)

Il gruppo #Nodad ha anche evidenziato come la chiusura dei plessi crei gravi disagi soprattutto a bambini e ragazzi con disabilità. All’evento ha preso parte anche il sindaco di Vimercate Francesco Sartini che ha fatto sapere che «insieme al collega di Concorezzo (Mauro Capitanio) stiamo scrivendo una lettera che condivideremo con gli altri sindaci della Provincia per sensibilizzare la Regione e il Ministero dell’Istruzione per riaprire tutte le scuole. Questa non è una protesta dei genitori, ma una voce che va ascoltata».

Vimercate protesta nodad scuole chiuse

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA