Pronto il Giardino dei Giusti a Villasanta, ma verrà inaugurato a maggio

Villasanta ha il suo Giardino dei Giusti, ma verrà inaugurato solo a maggio (Covid permettendo). Il monumento è collocato su un terreno pubblico in via Da Vinci, accanto alla pista ciclopedonale. Completato venerdì 26 marzo con l’apposizione della targa, è dedicato a donne e uomini che in ogni tempo e in ogni luogo hanno perseguito il bene salvando vite, difendendo i diritti umani, opponendosi anche a caro prezzo a totalitarismi e discriminazioni tra esseri umani. Il Giardino è dotato di impianto di irrigazione per le nuove piante messe a dimora ed è destinato ad ospitare di volta in volta nuovi alberi, da piantare simbolicamente in concomitanza con particolari eventi, sempre connessi a personaggi di valore umano e spessore morale, ai diritti umani e alla legalità.

Un particolare della stele che presenta il Giardino

«Il Giardino dei Giusti era uno degli impegni del programma elettorale. La sua realizzazione ha un lato virtuoso: è un omaggio alla buona pratica del riuso – ha raccontato l’assessore ai Lavori pubblici Gabriella Garatti -. Il marmo utilizzato per la stele viene infatti dal basamento della Pora Dona, il monumento ai Caduti di Piazza Martiri della Libertà che è stato riposizionato nel 2010 con la riqualificazione della piazza. Era conservato nel magazzino comunale».

