(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Tuto pronto per la pista di ghiaccio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Pronti con i pattini: a Lissone conto alla rovescia per la pista di ghiaccio L’assessore Merlino: «Se tutto va bene sabato 20 novembre si apre». a giorni potrebbe già aprire l’attrazione ospitata in piazza IV novembre, di fronte alla biblioteca civica.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Lissone: l’assessore lancia il countdown. «Se tutto va bene, sabato 20 novembre si apre» annuncia Alessandro Merlino. In città è già tempo di respirare l’atmosfera di Natale: collocate le luminarie, a giorni potrebbe già aprire l’attrazione ospitata in piazza IV novembre, di fronte alla biblioteca civica. «I gestori hanno iniziato a ghiacciare la pista- fa sapere nella mattinata di giovedì 18 novembre l’assessore alle attività produttive e al Marketing territoriale di Lissone- siamo work in progress. Se tutto va bene sabato 20 vi aspettiamo numerosi!».

