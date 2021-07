Promozione della lettura, al Comune di Lissone un finanziamento da Fondazione Cariplo Si chiama “Book Vibes. Vibrazioni per nuovi lettori in città” il progetto che ha permesso a Lissone di far proprio un contributo di 47mila euro, di poco inferiore rispetto al totale richiesto (56mila euro).

Il Comune di Lissone ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “Per il libro e la lettura”. “Book Vibes. Vibrazioni per nuovi lettori in città” è il progetto che ha permesso a Lissone di far proprio un contributo di 47mila euro, di poco inferiore rispetto al totale richiesto (56mila euro); a questa somma il Comune aggiungerà ulteriori risorse proprie per poter sviluppare nel corso del biennio 2021-2023 le attività finanziate.

Al fianco del Comune, capofila del progetto, figurano le associazioni Lavoro e Integrazione Onlus, Puppenfesten, Teatro Instabile, Teatro dell’Elica e Millegru che si faranno portatrici di singole azioni appartenenti al progetto, ed è stato sviluppato anche con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Meroni”, della libreria “Il libro è…” e della casa editrice “Levania”.

«Abbiamo partecipato al bando di Fondazione Cariplo presentando un progetto finalizzato a promuovere la lettura, pratica indispensabile in un’ottica di inclusione sociale, economica e culturale dei cittadini e come chiave di accesso alla conoscenza e all’informazione - afferma Alessia Tremolada, assessore alla cultura – In particolare con il progetto “Book Vibes” abbiamo scelto di rivolgerci prevalentemente, anche se non in modo esclusivo, ad un pubblico a volte difficile da intercettare, come quello dei ragazzi e dei giovani adulti. Il progetto inoltre vuole essere anche una forma di “risarcimento morale” nei confronti di una fascia d’età, come quella adolescenziale e giovanile, che è stata molto penalizzata nel corso del 2020 e anche nel 2021 dalle restrizioni anti-contagio. Il progetto poi nasce da un lavoro di rete con partner del territorio».

Book Vibes “parlerà” il linguaggio dei giovani e racconterà il piacere della lettura utilizzando strumenti digitali e social.

Lettura e il social network TikTok viaggeranno fianco a fianco in laboratori di comunicazione digitale finalizzati alla produzione di brevi video con recensioni “giocose” di libri da parte degli studenti della scuola secondaria superiore.

Spazio avranno anche il “Festival dei lettori erranti”, con letture ad alta voce in luoghi differenti da quelli canonici della cultura.

Verrà inoltre realizzata la pubblicazione “Book Vibes”, in tremila copie, che condurrà ragazzi, adolescenti e giovani in una sorta di viaggio virtuale mediante l’uso di diversi codici comunicativi, in un intreccio narrativo vicino alla sensibilità delle giovani generazioni.

