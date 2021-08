Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Prolungamento M2 Cologno-Vimercate, sarà una linea metropolitana leggera Via libera per approfondire il progetto di fattibilità per il prolungamento della linea M2 rta Cologno e Vimercate: sarà una metropolitana leggera.

È stato definito l’accordo tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per il finanziamento dell’approfondimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate. Lo rende noto il comune di Milano. Fra le soluzioni ipotizzate dopo una lunga analisi di opportunità fra gli enti coinvolti, a partire dal progetto presentato nel settembre del 2019 da MM spa e rivisto più volte nel corso di numerosi incontri tecnici fino allo scorso maggio, trova consenso quella che prevede la realizzazione di una linea leggera in grado di mantenere le caratteristiche della metropolitana classica, la Light Rail Progect (LRT).

Dall’attuale capolinea della metropolitana di Milano M2 Cologno Nord, questa moderna e leggera “spina dorsale” su rotaia potrà collegare in modo efficiente la popolosa zona nord-est di Milano con i comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per rispondere al bisogno di mobilità di un territorio molto ricco di attività imprenditoriali e al contempo fortemente residenziale.

L’approfondimento di progetto affidato a MM ha un costo stimato complessivo di 174.400 euro e dovrà definire gli standard infrastrutturali del sistema, effettuare un’analisi planoaltimetrica del tracciato, verificare le principali interferenze ed eventuali vincoli attuali e futuri, valutare il deposito rotabili e approfondire il nodo di Cologno Nord M2 per esaminare tutti i possibili scenari. Lo studio sarà inoltre corredato di verifiche in merito all’incidenza delle alternative di tracciato e delle fermate. L’analisi della soluzione individuata per il prolungamento della linea verde verso il nord est di Milano sarà cofinanziata tra Regione Lombardia, Comune di Milano e i comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate.

All’analisi, che dovrà definire bene e superare alcune criticità del percorso per renderlo il più efficiente ed efficace possibile, seguirà il completamento del PFTE, il progetto di fattibilità tecnico-economica, importantissimo per recuperare le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

