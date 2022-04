Progetti Pnnr, la Lega di Brugherio contro il segretario generale del Comune Maurizio Ronchi e il consigliere della Lista X Brugherio Massimiliano Balconi hanno annunciato di voler segnalare Nunzia Francesca Tavella all’associazione di categoria per quella che ritengono una condotta nemica della trasparenza.

La Lega di Brugherio dichiara guerra al segretario generale. In settimana il lumbard Maurizio Ronchi e il consigliere della Lista X Brugherio Massimiliano Balconi hanno annunciato di voler segnalare Nunzia Francesca Tavella all’associazione di categoria per quella che ritengono una condotta nemica della trasparenza.

Tutto parte da una richiesta scritta, protocollata il 14 febbraio scorso dai consiglieri Balconi e Stefano Manzoni (Lega) e indirizzata al sindaco Marco Troiano e a Tavella. “Con la presente siamo a richiedere un aggiornamento su quali siano i progetti che il Comune di Brugherio sta sviluppando o intende sviluppare in relazione al Recovery Plan”. La pioggia di euro in arrivo con il Pnrr è un’occasione preziosa per tante amministrazioni comunali e l’opposizione ha voluto conoscere su quali nodi l’Amministrazione Troiano avesse deciso di dirottare le possibili risorse disponibili. “Non solo la risposta ufficiale è arrivata il 28 marzo, superato il limite di 30 giorni previsto per l’accesso agli atti -hanno detto i rappresentanti dei due gruppi di minoranza- ma quella risposta è stata un rifiuto”.

Secondo la professionista, infatti, la richiesta al sindaco e al segretario generale non era riferita a procedimenti e/o provvedimenti già confluiti in atti dell’ente ma degli intendimenti dell’Amministrazione Comunale, “le informazioni sui procedimenti ancora in itinere o/e sugli intendimenti degli organi politici esulano dall’ambito del diritto di accesso e per questa motivazione non può essere fornito riscontro da parte della sottoscritta”.

Una questione di forma che, secondo i richiedenti, poteva essere del tutto superabile considerato l’interesse generale della questione e il fatto che l’argomento non abbia nulla di delicato o riservato. “Peraltro -ha tenuto a precisare Balconi- la normativa dice chiaramente che informazioni d i questo tipo dovrebbero essere contenute, con i relativi dettagli, nel Dup. E invece quello approvato dalla maggioranza contiene un riferimento molto generale privo di informazioni”. Tra le richieste avanzate dal Comune di Brugherio, già approvate dalla Regione Lombardia che anticipa ai territorio i fondi del Pnrr, ci sono due interventi di viabilità da 500mila euro l’uno, uno in viale Lombardia e uno nell’area parcheggio davanti all’Edilnord. “Sarà Regione Lombardia ad anticipare questi ingenti fondi -ha puntualizzato Ronchi- ci sembra rilevante che questa informazione sia diffusa”.

