Professione fiorista: un corso alla Scuola Agraria del Parco di Monza (con Dote lavoro) Una proposta di formazione della Scuola Agraria del Parco di Monza nel mondo dei fiori, per gestire un negozio e non solo: si accede con la Dote unica lavoro.

Un corso gratuito per imparare a lavorare con i fiori. È la proposta romantica ma al tempo stesso molto concreta riservata ai destinatari della Dote unica lavoro, disoccupati residenti e domiciliati in Lombardia, della Scuola Agraria del Parco di Monza.

Il corso, della durata di 128 ore distribuite tra il 21 giugno e il 23 luglio, ha lo scopo di formare fioristi professionisti in grado di condurre e coordinare l’intera gestione di un negozio, un punto vendita o un reparto specializzato e di raggiungere competenze in fatto di acquisto, preparazione, conservazione, manutenzione e vendita dei prodotti floreali. Inoltre, i corsisti acquisiranno anche un’adeguata preparazione per allestire eventi e cerimonie con appropriate conoscenze di arte funeraria e addobbi nuziali.

Le lezioni, tenute da Marianna Delvecchio, saranno suddivise in tre moduli da cinque giorni ciascuno a tempo pieno prima in modalità online e successivamente in presenza. Info: tel. 039.5161201-2, email: [email protected], whatsapp 329.1016843.

© RIPRODUZIONE RISERVATA