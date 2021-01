Problemi con la rete Vodafone: ko telefonia mobile e connessioni internet Segnalati problemi con la telefonia mobile e connessioni internet Vodafone soprattutto nella zona Nord di Milano. Qualche caso anche in Brianza.

Altri guai per le connessioni, questa volta per gli utenti Vodafone dalle prime ore di martedì 19 gennaio. Segnalati problemi con la telefonia mobile e connessioni internet soprattutto nella zona Nord di Milano. Segnalazioni di disservizi anche in Brianza, nel vimercatese, ma sembra non con la stessa incidenza.

