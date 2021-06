Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Fabrizio)

La Rotonda di Tregasio (Foto by Radaelli Fabrizio)

Pro Loco Sovico riparte con una visita guidata alla Rotonda di Tregasio L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma sabato 12 giugno e ad accompagnare i visitatori sarà l’ex maestro sovicese Luciano Ponzoni. Prenotazione obbligatoria, durerà circa 40 minuti e inizierà alle ore 16.

Pro Loco Sovico è pronta a tornare in pista dopo la pandemia. L’associazione culturale presieduta da Corrado Villa lancia la prima iniziativa del 2021: una visita guidata alla Rotonda di Tregasio. L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma sabato 12 giugno e ad accompagnare i visitatori sarà l’ex maestro sovicese Luciano Ponzoni, residente a Tregasio che si sta occupando come volontario della rivitalizzazione dell’immobile.

I partecipanti dovranno recarsi coi propri mezzi a Tregasio, ma Pro Loco mette a disposizione - a richiesta- l’eventuale trasferimento. Per la visita guidata che durerà circa 40 minuti e inizierà alle ore 16, è prevista un’offerta minima di 3 euro. Chi desidera prendere parte all’iniziativa deve prenotarsi entro il 9 giugno all’indirizzo mail: [email protected] o telefonare al numero 379.1607029.

