Principio di incendio in una abitazione di Brugherio: «Due persone ustionate» Ne danno notizia i vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti in insieme a mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine attorno alle 19 di giovedì 10 giugno. Il principio di incendio ha interessato una abitazione del centro.

Due persone avrebbero subito alcune ustioni a causa di un principio di incendio in una abitazione di Brugherio, in centro città. Ne danno notizia i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza intervenuti in insieme a mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine attorno alle 19 di giovedì 10 giugno. Le squadre si sono presentate con una autoscala da Monza e un carro soccorso da Desio. Ignote le cause che hanno scatenato il principio di incendio.

