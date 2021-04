Principio di incendio all’ospedale San Gerardo di Monza, due feriti lievi Si tratta di operai addetti alla manutenzione di una sala operatoria. I vigili del fuoco si sono mobilitati in massa con una autoscala, due autopompe e un carro soccorso. Presente anche un mezzo grandi emergenze di Areu.

Principio di incendio con due feriti lievi mercoledì 21 aprile in mattina all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza. Quando l’allarme è scattato con la richiesta di intervento i vigili del fuoco del Comando provinciale si sono mobilitati in massa con una autoscala da Monza, due autopompe da Lissone e dal capoluogo e un carro soccorso. Presente anche un mezzo grandi emergenze di Areu.

«Si è trattato di un principio di incendio sviluppato all’interno in una sala operatoria non utilizzata poiché era in corso della manutenzione - spiegano dalla direzione della Asst Monza - Due operai sono stati coinvolti e portati in pronto soccorso per gli accertamenti, le loro condizioni non sono gravi».

Dalla direzione sono arrivati anche i ringraziamenti: «per il pronto intervento di tutte le forze di emergenza».

