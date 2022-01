Principi d’incendio e incidenti: tredici interventi dei vigili del fuoco nella notte di capodanno Sono stati tredici gli interventi di soccorso durante la notte di capodanno per le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza. Quasi tutti sono stati di leggera entità, la maggior parte per principi di incendio.

La prima chiamata dell’anno, pochi minuti dopo la mezzanotte, è arrivata da Desio per l’incendio di un gazebo in un giardino di via Solferino. Verso le cinque invece quattro squadre del Comando sono intervenute a Vimercate per un principio di incendio cucina di un locale pubblico in via Martiri di Cefalonia.

Verso le 4 quattro del mattino squadre a Seregno per un incidente stradale in via Vincenzo de Paoli con una sola persona coinvolta a bordo di un’auto che si è ribaltata.

