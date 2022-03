Primo weekend di festeggiamenti a Giussano per i cinquant’anni della Croce Bianca Sabato 12 e domenica 13 marzo ci sarà, a Giussano, un weekend di festa per celebrare i cinquant’anni della Croce Bianca.

Il weekend inaugurale per i festeggiamenti del 50esimo della Croce Bianca di Giussano sarà anche il più solenne, istituzionale e curioso. I primi festeggiamenti prenderanno il via nel pomeriggio di sabato 12 marzo e si chiuderanno nel tardo pomeriggio di domenica 13. Sarà un fine settimana denso di eventi che inizierà con l’open day della sede della Croce Bianca di Giussano in via Massimo D’Azeglio, in prossimità della Residenza Amica e proseguirà con una dimostrazione del gruppo formazione. Per tutto il pomeriggio ci sarà uno spazio interamente dedicato ai bambini con un piccolo circuito con delle mini ambulanze.

La domenica i festeggiamenti iniziano con l’inaugurazione del pennone, l’alzabandiera accompagnato dalla banda e il corteo dalla sede alla chiesa di Giussano dove verrà celebrata la messa per i volontari e inaugurata la nuova ambulanza.

Presso il salone dell’oratorio di Giussano ci sarà un rinfresco preceduto dagli interventi delle diverse autorità presenti. Il pomeriggio la sede aprirà nuovamente le proprie porte e il piccolo circuito con le ambulanzine tornerà operativo.

I mezzi della Croce Bianca di Giussano

Ecco nel dettaglio il programma di questi due giorni di festa. Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 marzo, presso la sede della sezione, sarà possibile trovare una risposta a tutte quelle curiosità sul mondo del servizio in ambulanza. Guidati dai volontari della Croce Bianca, si potrà scoprire come è fatto un centralino, cosa succede quando arriva una chiamata del 112 o quando gli anziani soli premono il bottone di emergenza del Telesoccorso per richiedere aiuto.

Contemporaneamente il gruppo formazione, cioè il team di soccorritori abilitati ad insegnare l’utilizzo delle attrezzature e la gestione degli scenari agli altri membri della sezione, mostrerà come i volontari della Croce Bianca sono stati preparati a comportarsi nelle diverse situazioni di soccorso, simulando l’intervento in situazioni di emergenza-urgenza per mostrare tecniche e attrezzature.

Il momento più celebrativo del weekend e dell’intero anno di festeggiamenti è invece in programma domenica mattina. Presso la sede di via D’Azeglio alle ore 9:30, si raduneranno oltre agli attuali volontari in servizio, tutti gli ex volontari che hanno vissuto un pezzettino della storia della sezione, dalla sua nascita ad oggi. Insieme ai rappresentanti di numerose sezioni di Croce Bianca Milano che si uniranno ai festeggiamenti, ai volontari delle altre associazioni di primo soccorso del territorio e in presenza delle autorità locali e regionali, verrà inaugurato un pennone in ricordo dei volontari scomparsi.

La cerimonia proseguirà con un corteo che passerà davanti alla sede storica presso l’ospedale Borella per terminare in chiesa a Giussano dove, alle ore 11.30 verrà celebrata la S. Messa dei 50 anni. A seguire verrà inaugurata la nuova ambulanza 186 che presto prenderà servizio durante le chiamate di emergenza-urgenza sul territorio. Il corteo riprenderà poi forma per un rapido spostamento con destinazione l’oratorio di Giussano dove si terrà la parte più istituzionale della giornata con gli interventi delle autorità. I festeggiamenti della mattinata si concluderanno con un gustoso aperitivo.

